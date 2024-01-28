Российские войска улучшили свое положение на Купянском направлении и уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, нанесено поражение 118 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

По данным ведомства, средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожено 28 беспилотников ВСУ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.

За сутки противник потерял в общей сложности до 805 боевиков и до 37 единиц бронетехники, орудий артиллерии и автомобилей, в том числе один танк и четыре БМП.

На Купянском направлении российские военные при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшили положение по переднему краю и отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ у Синьковки Харьковской области, Новоселовского ЛНР и Тернов в ДНР. Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля и САУ «Гвоздика».

Три украинские атаки ВС России отбили на Краснолиманском направлении, уничтожив до 120 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также САУ «Акация» и гаубица Д-20.

Столько же атак ВСУ российские силы отразили на Донецком направлении. Кроме того, поражена живая сила и техника четырех вражеских бригад в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР. Общие суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две БМП, четыре пикапа, САУ «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении отражена атака украинских штурмовиков у населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесены удары по силам ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Противник лишился до 80 военнослужащих, двух боевых бронемашин, двух автомобилей, а также боевой машины РСЗО «Град».

На Запорожском направлении под удар российской армии попали силы пяти бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах Работино, Вербового, Нестерянки и Каменского Запорожской области. Вражеские потери составили до 70 военнослужащих, две БМП, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений двух бригад ВСУ у Золотой Балки и Львово Херсонской области уничтожено до 55 боевиков, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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