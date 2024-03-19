Верховная рада призвала парламенты и правительства иностранных государств не признавать результаты выборов президента России

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, главы фракций Давид Арахамия «Слуга народа», Юлия Тимошенко «Батькивщина», Александра Устинова «Голос», сопредседатели фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и Артур Герасимов, глава депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко подписали обращение в парламенты, правительства иностранных государств и международные организации с призывом не признавать результаты выборов президента Российской Федерации, – сообщают украинские СМИ.

В проекте постановления об Обращении Верховной рады, опубликованном на сайте украинского парламента, говорится: «Верховная Рада призывает парламенты и правительства иностранных государств, международные организации, парламентские ассамблеи: осудить незаконное проведение российской федерацией «президентских выборов» на временно оккупированной территории Украины; не признавать результаты голосования на «президентских выборах» 2024 года как не отвечающих требованиям международных избирательных стандартов; не признавать легитимность Путина и избегать официальных контактов с ним в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на его арест и отсутствием у него правосубъектности в международных отношениях по результатам нелегитимных и ничтожных выборов».

Кроме того, украинские депутаты традиционно потребовали применить «персональные специальные экономические санкции» к должностным лицам и гражданам Российской Федерации, причастным к организации выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях и в Крыму.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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