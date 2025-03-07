По трем военным аэродромам на Украине нанесены ракетные удары

Российские войска нанесли удар в направлении аэродрома в Ивано-Франковске, где находятся переданные Киеву американские истребители F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ивано-Франковск, прилетает. Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолеты, в том числе F-16», – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, издание «Военное обозрение» сообщает, что ВС России утром ударили ракетами по аэродрому в Тернопольской области, который также использовался в качестве пункта базирования истребителей F-16. Кроме того, в окрестностях Тернополя поражены склады ВСУ, топливное хранилище, объекты энергетики. Украинские мониторинговые каналы пишут о сильном пожаре на газовом хранилище в Тернопольской области.

Также сообщается о взрывах в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области.

Российская армия на данный момент наносит серию ракетных ударов по объектам в Тернополе, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Харьковской областям.

Российские военные паблики пишут, что утром 7 марта ВКС России осуществляют массированную ракетную атаку по целям на Украине. В нанесении ударов также задействованы беспилотники. Объектами атаки стала в том числе газовая инфраструктура.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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