Средства ПВО ночью перехватили 78 украинских боевых дронов

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 78 беспилотников над территорией семи регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

35 дронов сбили над территорией Воронежской области. «По информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили», – написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

19 БПЛА уничтожили за ночь над территорией Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин выразил слова благодарности военнослужащим и сообщил, что, предварительно пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

Еще 17 беспилотников перехвачены над территорией Курской области. Шесть дронов сбиты над территорией Белгородской, два – над Липецкой, по одному – над территориями Ростовской и Тамбовской областей. Местные власти о последствиях не сообщали.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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