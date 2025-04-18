Рубио обозначил условие отказа США от попыток добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп откажется от попыток быть посредником в достижении урегулирования на Украине в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с представителями властей Франции, Британии, ФРГ и Украины в Париже, передает Reuters.

«Мы не собираемся продолжать эти усилия неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель», – заявил Рубио журналистам. По его словам, если это возможно, то США «в деле» и готовы приложить все усилия, чтобы способствовать достижению мира на Украине.

Госсекретарь отметил, что для президента Трамп важно добиться урегулирования на Украине, «но есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не большего, внимания».

«Если это (заключение мирного соглашения – прим. ред.) окажется невозможным, то, я думаю, президент, вероятно, достигнет точки, когда скажет, что мы с этим закончили», – сказал Рубио.

В то же время госсекретарь США заявил, что переговоры в Париже были полезными и конструктивными. По его словам, Франция, Великобритания и Германия могут помочь приблизиться к достижению мирного соглашения. Рубио также заявил, что страны ЕС должны быть вовлечены в урегулирование украинского кризиса, чтобы отмена европейских санкций против России могла быть частью итогового соглашения о мире, передает ТАСС.

Глава Госдепа выразил надежду на то, что получит более точные ответы на вопросы о том, насколько «мы близки к реальному прогрессу» по Украине в ходе второго раунда переговоров с представителями европейских стран и Киева в Лондоне в начале следующей недели.

Госсекретарь США Марко Рубио до этого отметил, что Вашингтон после трех лет поддержки Украины достиг той точки, когда необходимо сосредоточиться на других задачах.

Накануне Трамп заявил, что ожидает ответа от России по поводу возможного прекращению огня на Украине уже на этой неделе.

Постпред России при ООН Василий Небензя со своей стороны заявил, что перемирие на Украине «данный момент» нереалистично. Причиной он назвал нарушения договоренностей со стороны Киева о приостановке атак на российские объекты энергетики.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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