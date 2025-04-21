Кремль ответил на заявление Трампа о мирном соглашении с Украиной на этой неделе

В Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа, выразившего надежду на заключение мирного соглашения Россией и Украиной на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть сроки урегулирования украинского конфликта, отметив лишь, что Москва открыта к поискам разрешения украинского кризиса и надеется на то, что совместная работа с США даст свои результаты.

«Знаете, я не хотел сейчас бы давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поиску мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной», – сказал представитель Кремля журналистам.

«И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты», – добавил Песков.

Пресс-атташе Кремля также прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что США рассматривают возможность признать Крым российским в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, по его данным, представленный на прошлой неделе в Париже план США по Украине предполагает отказ Киева от вступления в НАТО.

Песков заявил, что заявления американских властей о том, что членство Украины в НАТО исключено, «вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом», поскольку «это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации». Он добавил, что данный вопрос является одной из первопричин конфликта на Украине, о чем неоднократно говорил президент Путин.

Касаясь сообщений СМИ о ходе контактов по украинскому урегулированию, Песков заявил, что «работа по поискам путей мирного урегулирования не может и не должна проходить в публичной плоскости». Он призвал «очень аккуратно» относиться к «обезличенным информационным вбросам».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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