Над шестью регионами РФ уничтожено 94 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, под ударом оказались шесть регионов России. Самая массированная атака пришлась на Белгородскую область, над территорией которой было сбито 64 беспилотника. Еще 24 БпЛА уничтожено над Брянской областью, по два – над Курской и Липецкой областями и по одному – над территорией Воронежской и Тульской областями.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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