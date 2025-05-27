Армия России ответила на массированную атаку дронов ударами по ВПК Украины

В Министерстве обороны РФ сообщили об ударах по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки дронов. В оборонном ведомстве считают, что кратное увеличение числа налетов на российские территории направлено на срыв переговоров о мире.

«По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса», – отметили в Минобороны.

Киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. За неделю средствами ПВО перехвачен 2 331 ударный дрон, в том числе 1 465 БПЛА сбиты вне зоны спец операции.

«В ответ на действия киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами – исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», – добавили в МО.

Так 20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.

21 мая ВС РФ ударили по пункту временной дислокации и складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области, пункту временной дислокации иностранных наемников в районе н.п. Святогорск ДНР и складу боеприпасов в Харьковской области.

22 мая были поражены предприятие оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цех ремонта самолетов, объекты инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях, пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. РК «Искандер-М» ударил по боевой технике врага в районе Орджоникидзе Днепропетровской области.

23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с военным имуществом и боеприпасами в порту Одесса. «В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, БПЛА, а также боеприпасы», – сообщили в Минобороны. Помимо этого, поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных дронов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

24 мая ВС РФ поразили массированным ударом предприятие ВПК Украины, выпускающее ракетное оружие и беспилотники, центр радиотехнической разведки и центр авиации СБУ в Киевской области, а также пункт дислокации отдельного центра спецопераций «Юг» в районе н.п. Черноморск Одесской области и пункт временной дислокации штурмовиков в районе н.п. Изюм Харьковской области.

25 мая нанесен удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны в Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областях. Кроме того, поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.

26 мая уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», – подчеркнули в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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