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Среда, 11 июня 2025, 10:24 мск

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США сократят расходы на помощь Украине в 2026 году

Фото с сайта Пентагона

США планируют сократить расходы на помощь Украине в оборонном бюджете на 2026 год. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно учитывая все конкурирующие интересы по всему миру», – сказал шеф Пентагона в ходе слушаний по планируемому оборонному бюджету в подкомитете палаты представителей по ассигнованиям.

Оборонный бюджет США на следующий фискальный год составляет около 1 трлн долларов. Большая часть этих средств будет направлена на восстановление вооруженных сил – систему противоракетной обороны, модернизацию и поддержание ядерного оружия, создание истребителей шестого поколения и строительство кораблей.

«Этот бюджет обеспечивает исторический уровень финансирования для поддержания военной готовности, ставя во главу угла наших военнослужащих и их потребности», – подчеркнул Хегсет.

На прошлой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Штаты пока не приняли никаких решений по вопросу о продолжении военной помощи Украине, поскольку сосредоточены на переговорах о мирном урегулировании конфликта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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