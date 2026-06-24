«Герань» уничтожила газораспределительную подстанцию ОПК Украины под Запорожьем

Российские военные ударом беспилотника «Герань» поразили газораспределительную подстанцию в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области, обслуживающую военно-промышленный комплекс Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало соответствующие кадры объективного контроля, снятые с БПЛА.

Вооруженные силы РФ продолжают бить по объектам энергетики, которые работают на оборонную промышленность противника, заявили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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