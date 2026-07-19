ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях

Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли новый массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, атакованы также объекты инфраструктуры порта «Южный» Одесской области.

В ведомстве уточнили, что в Киеве, в частности, удар нанесен по агрегатно-детальному предприятию радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»).

Кроме того, атаковано киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), производящее компоненты систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»), производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД», и ООО «Оаклайн» Киев, осуществляющее производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа «Дип страйк», изготовление деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА.

Вместе с тем поражен киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

В Киевской области поражены логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

В то же время удары нанесены по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту «Южный» Одесской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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