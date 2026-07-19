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Силы ПВО сбили в зоне СВО 678 беспилотников ВСУ и управляемые ракеты и бомбы

Фото Минобороны РФ

В зоне специальной военной операции за прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 678 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, сбиты сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

В то же время силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью силы ПВО уничтожили в общей сложности 140 украинских беспилотников над девятью регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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