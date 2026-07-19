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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска улучшили позиции в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике. Как сообщает Министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции, в Днепропетровской области в результате решительных действий освобожден населенный пункт Вольное.

Самые значительные потери вооруженные формирования Украины несут в зоне ответственности российской группировки войск «Восток», подразделения которой нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка, Просяная в Днепропетровской области, а также Свобода и Зоревка в Запорожской области. На этом направлении противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ атаковали места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов больной дальности, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Общие потери ВСУ составили порядка 1500 военнослужащих и наемников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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