Армия России ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли новые удары по используемым украинской армией объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, по данным ведомства, были поражены места сборки и хранения беспилотников большой дальности, цеха сборки и хранения безэкипажных катеров, логистический центр ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 142 районах.
Удары по целям на Украине наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Также сообщается, что российские военные в течение суток сбили 917 вражеских беспилотников самолетного типа, восемь управляемых авиабомб и четыре снаряда системы HIMARS.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, добавили в Минобороны.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»