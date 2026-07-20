Российские военные в течение суток улучшили свое положение в Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Общие потери ВСУ составили порядка 1410 боевиков.

Так, бойцы «Южной» группировки войск нанесли удары по ВСУ в районе Краматорска, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Николайполья, Кондратовки в ДНР.

Подразделения группировки «Запад» атаковали противника у Благодатовки, Ольговки, Грушевки, Изюма Харьковской области и Лозовое в ДНР.

Группировка войск «Центр» нанесла поражение врагу в районах населенных пунктов Новотроицкое, Артема, Грузское, Белозерское, Доброполье в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны и поразили силы неприятеля в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Заливное, Сорочино, Зоревка и Широкое Запорожской области. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ понесли самые большие суточные потери. В результате действий российских военных уничтожены до 505 военнослужащих и наемников, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Бастион».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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