Атаки ВС РФ на порты Одессы грозят оставить Украину без доступа к Черному морю. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, ситуация для киевского режима ухудшается с каждым днем. «Ни одна транспортная компания не отправит свои суда в Одессу после таких ударов. Ни за что. Я думаю, что это всё может вылиться в серьезную блокаду Украины и потерю Черного моря», – сказал Христофору.

В последние несколько недель Вооруженные силы России усилили атаки по портам Украины – «Одесса» и «Черноморск». Под удар подпадают суда, задействованные в интересах украинских вооруженных формирований. При этом речь идет не только о кораблях, которые стоят в портах, но и тех, которые находятся на морских переходах.

В Москве подчеркнули, что удары по Одессе и ее портовой инфраструктуре направлены на нарушение логистических цепочек поставок оружия на Украину со стороны стран Запада.

Никосия, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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