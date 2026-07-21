российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Евросоюзе указали на риски потери Украиной доступа к Черному морю

Атаки ВС РФ на порты Одессы грозят оставить Украину без доступа к Черному морю. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, ситуация для киевского режима ухудшается с каждым днем. «Ни одна транспортная компания не отправит свои суда в Одессу после таких ударов. Ни за что. Я думаю, что это всё может вылиться в серьезную блокаду Украины и потерю Черного моря», – сказал Христофору.

В последние несколько недель Вооруженные силы России усилили атаки по портам Украины – «Одесса» и «Черноморск». Под удар подпадают суда, задействованные в интересах украинских вооруженных формирований. При этом речь идет не только о кораблях, которые стоят в портах, но и тех, которые находятся на морских переходах.

В Москве подчеркнули, что удары по Одессе и ее портовой инфраструктуре направлены на нарушение логистических цепочек поставок оружия на Украину со стороны стран Запада.

Никосия, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС России продолжают бить по порту в Одессе / Российские военные поразили ключевой узел газотранспортной системы Украины / Армия России нанесла новые удары по морским судам и одесским портам на Украине / МИД России решительно осудил атаки Киева на морские терминалы Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске / Российские войска улучшили положение в зоне СВО / Армия России ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ / Еще один танкер подвергся удару БПЛА на терминале Каспийского трубопроводного консорциума / МИД РФ: Киев и Париж планируют операции террористов в Африке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Украина,