Армия России теснит врага на всех фронтах СВО: за сутки уничтожены почти 1500 боевиков ВСУ

Российская армия продолжает теснить противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, войска группировок ВС России в течение суток улучшили позиции практически на всех фронтах спецоперации и продвинулись вглубь украинской обороны в Запорожской и Днепропетровской областях. За сутки ВСУ потерял на всех направлениях спецоперации почти 1480 боевиков.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике неприятеля в районах населенных пунктов Уланово, Садки и Рыжевка Сумской области, а также Ивановки, Устиновки, Светличного, Радьково и Ольховатки Харьковской области.

Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по врагу в районах населенных пунктов Синиха, Хомино, Высшее Соленое, Березовое, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман Харьковской области и Святогорск в ДНР.

«Южная» группировка улучшила тактическое положение и атаковали силы ВСУ и теробороны у Высокоивановки, Николаевки, Никоноровки, Славянска, Николайполья и Ореховатки в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» также улучшили свое положение и поразили формирования противника в районах населенных пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое в ДНР и Новониколаевка Днепропетровской области. Именно в зоне ответственности этой группировки ВСУ понесли самые значительные потери за сутки – уничтожены до 385 боевиков.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и бьет врага в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Новосолошино, Никольское и Зарница Запорожской области.

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова