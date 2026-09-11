Армия России освободила два поселка в ДНР и Запорожской области

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. ВС РФ удалось взять под контроль еще два поселка в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» вчера, 10 сентября, освобожден населенный пункт Новогришино Донецкой Народной Республики», – сообщили в Минобороны России.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» выбили формирования противника и освободили село Зоревка в Запорожской области.

Таким образом, в период с 5 по 11 сентября под контроль российских военных перешли восемь населенных пунктов в зоне СВО. Ранее на неделе ВС РФ заняли Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинку, Гоптовку в Харьковской области, а также Куртовку в ДНР.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» продолжали сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирований противника в Харьковской области. «В районе населенного пункта Ольховатка заблокированы два батальона противника. Все попытки прорыва из окружения пресечены», – отметили в оборонном ведомстве.

За прошедшую неделю средствами ПВО перехвачены 48 управляемых авиационных бомб, 14 снарядов HIMARS, четыре ракеты «Фламинго», две управляемые ракеты «Нептун» и 5673 беспилотника самолетного типа.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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