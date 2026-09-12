Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. В Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении села Веселое в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белозерское, Нововодяное, Андреевка, Веровка в ДНР и Марьевки в Днепропетровской области.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. «Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино», – сообщили в военном ведомстве.

За последние сутки авиация, артиллерия, ракетные войска и ударные БПЛА ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам производства дронов и наземных роботизированных комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 670 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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