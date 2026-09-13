Армия России взяла под контроль поселок в Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль поселка Черняков в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. На внешнем кольце «котла» нанесено поражение ВСУ в районах Новоалександровки и Приколотного. «Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области», – говорится в сообщении.

Продолжается уничтожение блокированных групп боевиков в районе населенного пункта Ольховатка. Пресечены попытки противника прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино.

«Нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ внутри «котла» в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузово», – сообщается в сводке российского ведомства.

Кроме того, течение ночи ВС РФ нанесены групповые удары по логистическим центрам, через которые осуществляется поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование.

В частности, под удар попали логистический центр «Новая Почта» в Нерубайском Одесской области, электроподстанции в Одессе и Николаеве, а также объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, обеспечивающие перевозку военных грузов из стран Европы.

Средства ПВО перехватили семь авиабомб, два снаряда HIMARS и 902 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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