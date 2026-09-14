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СМИ: Россия опережает Запад по производству бюджетных вооружений

Россия опережает своих противников по производству современных массовых бюджетных вооружений. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

РФ обладает новым поколением инновационных реактивных вооружений, в частности, новыми малогабаритными крылатыми ракетами «Бандероль», а также БПЛА «Герань». Данные вооружения оснащены передовой электроникой, позволяющей точно находить цели и избегать перехвата, говорится в статье.

Производство новых и относительно недорогих вооружений указывает на способность ВС РФ адаптироваться и создавать инновации. «Таким образом, Москва опередила своих противников», – пишет Wall Street Journal.

Тем временем, Украине не хватает производственных ресурсов и возможностей для долгосрочного планирования, а США и их союзники по НАТО испытывают сложности с наращиванием производства. В том числе речь идет о жизненно важном для Киева оружии, таких как перехватчики для Patriot. Кроме того, западные страны также сталкиваются с проблемой ускорения перевода инноваций в серийное производство.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил передачу Украине лицензий, связанных с ЗРК Patriot. При этом американский лидер подчеркнул, что речь идет о менее продвинутой версии системы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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