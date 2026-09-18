ВС РФ разбомбили логоцентр и подбили сухогруз под Одессой

Минобороны России сообщило о новых ударах по логистическим центрам на Украине и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

Ночью беспилотники поразили логистический центр «Новая почта» под Одессой, где хранились и распределялись военные грузы, поступающие на Украину из европейских стран.

Кроме того, в порту Черноморск Одесской области под удар дронов попал сухогруз, доставший грузы военного назначения.

Накануне военное ведомство уже сообщало об ударе беспилотниками по сухогрузу с военным грузом в порту Черноморск. Также российские военные в морской акватории подбили судно, доставлявшее в порт Измаил военное имущество для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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