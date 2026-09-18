Семь масштабных ударов за неделю: Минобороны раскрыло основные цели на Украине

Российские военные за прошедшую неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате были поражены предприятия ВПК, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения.

Также ВС России поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения беспилотников, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним, склады боеприпасов и горючего.

Удары были нанесены и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

«Кроме того, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ», – добавили в военном ведомстве.

Также были атакованы 12 сухогрузов, два морских парома (типа «РО-РО»), танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ.

Москва, Наталья Петрова