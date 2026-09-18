Российские войска освободили села Веролюбовка и Золотой Колодезь в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Оба населенных пункта были взяты под контроль накануне. Веролюбовку освободили бойцы «Южной» группировки войск, а Золотой Колодезь заняли подразделения группировки «Центр». Напомним, что в течение недели штурмовики группировки «Центр» также установили контроль над населенным пунктом Веселое.

Вместе с тем бойцы группировки «Север» на прошедшей неделе взяли пять населенных пунктов в Харьковской области, продолжив сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения сил ВСУ. Под контроль российских сил перешли Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья. При этом бойцы группировки пресекли все попытки прорыва противника из окружения. «За неделю в районах окружения противника потери ВСУ составили свыше 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, два квадроцикла и 15 наземных роботизированных комплексов», – уточнили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» за неделю освободили населенный пункт Розовка Запорожской области, а бойцы группировки войск «Днепр» отбили у ВСУ населенный пункт Новоандреевка Запорожской области.

Таким образом, в течение недели под российский контроль перешли 10 поселений в зоне специальной военной операции.

По данным ведомства, ВСУ в общей сложности потеряли на всех фронтах спецоперации около 9345 военнослужащих и иностранных наемников.

Средствами ПВО в зоне спецоперации за неделю сбиты 5706 беспилотников самолетного типа, 44 управляемые авиабомбы, восемь реактивных снарядов системы HIMARS и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Москва, Наталья Петрова