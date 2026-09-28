Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. Еще два населенных пункта перешли под контроль ВС РФ за последние сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

Северная группировка войск сжимает кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. В «котле» ведутся бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленое. Также силы врага уничтожаются в районах Варваровки, Черного, Нефедовки и Купино. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное.

«В Сумской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Уланово», – сообщили в оборонном ведомстве.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике в Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. Морская пехота действовала в восточной части, уничтожив укрепленный опорный пункт противника.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное», – добавили в МО.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белозерского, Сергеевки, Юрьевки, Новофедоровки, Новогригоровки, Роганского, Марьевки, Первомайского, Веселого Поля в ДНР, Новопавловки и Новолозоватовки в Днепропетровской области.

За последние сутки авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска ВС РФ атаковали цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

Средства противовоздушной обороны перехватили десять авиабомб и 442 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова