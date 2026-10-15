В России свыше 80 боевиков ВСУ приговорили к пожизненному лишению свободы за преступления против мирных граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.

По словам первого заместителя главы СКР Эдуарда Кабурнеева, с 2014 года в России было возбуждено более 11 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима.

«К настоящему времени завершено расследование 1215 уголовных дел по обвинению 1552 военнослужащих ВФУ, в отношении 1265 из них вынесены обвинительные приговоры, 85 боевикам назначены наказания в виде пожизненного лишения свободы», – сказал Кабурнеев.

Москва, Зоя Осколкова