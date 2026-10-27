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ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры в Киеве

Фото Минобороны РФ

Вооруженные силы России в ночь на вторник, 27 октября, нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по целям в Киеве и Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате атаки поражены предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.

Также были прилеты по объектам транспортной инфраструктуры в Киеве и логистическому центру в Харьковской области. Кроме того, под удар попали морские судам, используемые в интересах украинской армии.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате новых ударов ВС РФ поврежден Южный мост через Днепр и объекты метрополитена, одна из линий которого проходит по мосту. Движение транспорта, в том числе поездов метро, по Южному мосту вновь ограничено.

Мосты через Днепр в Киеве с начала октября неоднократно становились целями российских ударов. Движение по ним останавливали из-за повреждений.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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