Российская армия ударила по киевской ТЭЦ-6 и промзоне в Харькове

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по логистическим и энергетическим объектам на Украине, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате ударов в Киеве поражена ТЭЦ-6, обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники.

В Харькове дроны били по цехам на территории промзоны «Протон», где производились комплектующие для вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, под удар попали склады, оборудованные под места сборки и хранения беспилотников.

В Черном море в 18 км южнее Одессы поражен сухогруз с грузом для ВСУ, добавили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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