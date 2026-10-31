Российская армия ударила по киевской ТЭЦ-6 и промзоне в Харькове

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по логистическим и энергетическим объектам на Украине, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате ударов в Киеве поражена ТЭЦ-6, обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники.
В Харькове дроны били по цехам на территории промзоны «Протон», где производились комплектующие для вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, под удар попали склады, оборудованные под места сборки и хранения беспилотников.
В Черном море в 18 км южнее Одессы поражен сухогруз с грузом для ВСУ, добавили в Минобороны.
Москва, Наталья Петрова
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