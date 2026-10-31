ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины

Российские войска за прошедшие сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников и наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Также были уничтожены склады боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 148 районах.

Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны в Днепропетровской и Запорожской областях. Бойцы других группировок ВС РФ улучшили свое положение и заняли более выгодные позиции. Противник за сутки потеряли до 1220 военнослужащих. Самые большие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки «Центр» – до 340 боевиков. Подразделения группировки поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Белозерское, Шиловка, Андреевка, Роганское, Староварваровка в ДНР, Новопавловка и Межевая Днепропетровской области.

Средства ПВО в зоне спецоперации сбили 604 вражеских беспилотника самолетного типа, четыре ракеты большой дальности «Фламинго» и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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