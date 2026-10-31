В МИД России заявили о нарушении Украиной режима прекращения огня в Алешках

Украина нарушила режим тишины в городе Алешки Херсонской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По информации дипломата, беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю, в результате атаки пострадали двое мирных жителей.

Мирошник уточнил, что машина попала под удар на Нечаевском перекрестке при выезде из города, когда следовала в Раденск за продуктами питания. Ранения получила женщина 1986 года рождения и мужчина 1996 года рождения. У женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения подбородка и левой кисти. Мужчина получил осколочные ранения волосистой части головы, лица, левого предплечья. Обоих доставили в Алешкинскую ЦРБ.

В Алешках сохраняется дроновая опасность, добавил дипломат.

«ВСУ более чем за сутки до завершения оговоренного срока режима прекращения огня, он должен был продлиться до 22:59 мск 1 ноября, возобновили атаки по гражданскому населению», – написал Мирошник в своем Max-канале.

Режим тишины начал действовать в Алешках в четыре часа утра 27 октября. Россия и Украина при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о приостановке боевых действий на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции – эвакуации тех жителей, кто пожелал покинуть город, и доставки продовольствия, медикаментов, предметов гигиены и топлива тем, кто решил остаться.

30 октября в Алешки доставили всё необходимое, а желающие покинуть город смогли отправиться как в Россию, так и на Украину. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о завершении миссии без инцидентов. Для вывоза жителей задействовали 25 автобусов и 9 машин скорой помощи. Люди могли самостоятельно выбрать, выехать в Россию или на Украину.

Первая леди США Мелания Трамп сообщила в соцсети X, что из города эвакуировали более 750 жителей. Те, кто пожелал вернуться на Украину, ночью вылетели из Анапы в белорусский Гомель на трех военно-транспортных самолетах ВКС России в сопровождении украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. Из Гомеля на автобусах они отправились к пограничному пункту пропуска «Новая Гута», через который смогут попасть на территорию Украины.

Остальных эвакуированных жителей Алешек доставили в Симферополь и разместили в пунктах временного размещения. Для них развернули столовую, всех накормили и обеспечили необходимыми вещами. Сейчас с эвакуированными работают врачи и психологи.

Москва, Наталья Петрова