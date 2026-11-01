Российские дроны нанесли удар по железнодорожным объектам в Сумской области

Вооруженные силы России прошедшей ночью продолжили наносить удары беспилотниками по логистической инфраструктуре, работающей на ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки военных грузов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате атаки были поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружений и военной техники для украинской армии из западных областей Украины.

Кроме того, дроны атаковали сухогруз в Черном море в 69 км к юго-западу от Одессы. Судно доставляло грузы для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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