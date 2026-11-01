российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские дроны нанесли удар по железнодорожным объектам в Сумской области

Вооруженные силы России прошедшей ночью продолжили наносить удары беспилотниками по логистической инфраструктуре, работающей на ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки военных грузов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате атаки были поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружений и военной техники для украинской армии из западных областей Украины.

Кроме того, дроны атаковали сухогруз в Черном море в 69 км к юго-западу от Одессы. Судно доставляло грузы для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины / Российская армия ударила по киевской ТЭЦ-6 и промзоне в Харькове / ВС РФ ударили по производствам БПЛА и по энергетике Киева и Днепропетровска / ВС РФ нанесли удары по транспортным объектам Украины и местам запуска БПЛА / ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО / ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры в Киеве / Армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области / Сотни школьников в Европе заразились сальмонеллезом из-за яиц с Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Украина,