«Герани» ударили по тылам ВСУ: поражены склады, завод «Укрспецсвязь» и электровоз

Российские военнослужащие нанесли удары беспилотниками «Герань» по целям в тыловых районах Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Операторами ударных дронов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» были успешно поражены склад вооружения, логистический центр, использовавшийся для перевозки военных грузов, производственное здание завода «Укрспецсвязь», выпускающего продукцию военного и двойного назначения, а также электровоз на одном из железнодорожных перегонов.

Ведомство опубликовало видео боевой работы расчетов.

В Минобороны отметили, что поражение стратегических объектов значительно снижает возможности вооруженных формирований Украины по ведению боевых действий.

В ведомстве также сообщили, что расчеты «Варяга» сбили вражеские беспилотники над трассой «Новороссия», связывающей Ростовскую область и Крым. В частности, были уничтожены дроны-камикадзе Trust, «Рубака», Hornet, дальнобойные «Анубисы», FP-1, B-2,а также дроны-приманки «Майя».

Москва, Наталья Петрова