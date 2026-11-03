ВС РФ нанесли масштабный удар по энергообъектам в трех областях Украины

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики и портам Украины, сообщило Минобороны РФ. Военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также дальнобойные ударные беспилотники.

По информации ведомства, в результате ударов поражены объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, которые обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и ВСУ.

В Одесской области поражена портовая инфраструктура и морские суда, используемые в военных целях, добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ сообщало об ударах беспилотниками «Герань» по четырем украинским локомотивам. Уточнялось, что два локомотива поражены в Сумах и по одному в Комсомольском Харьковской области и Днепропетровске. Военное ведомство опубликовало кадры атак.

Москва, Наталья Петрова