ВС РФ поразили подстанцию 330 кВ, «Новую почту» и сухогруз на Украине

Российские войска в ночь на 5 ноября продолжили удары по объектам энергетики Украины, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах украинских вооруженных формирований. Как сообщило Минобороны РФ, в Днепропетровской области ударные беспилотники поразили высоковольтную электроподстанцию 330 кВ.

В Харьковской области под удар попал логистический терминал «Новая почта» в населенном пункте Новый Коротыч.

Кроме того, в Черном море в 52 км юго-западнее Одессы поражен сухогруз с военным имуществом.

В последнее время ВС России систематически бьют по высоковольтным подстанциям на Украине, обеспечивающим передачу и распределение электричества между регионами и промышленными потребителями, а также имеющим критическое значение для стабильной работы украинского ВПК.

Накануне в Минэнерго Украины заявили о вынужденном снижении мощности генерации украинских АЭС из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Москва, Наталья Петрова