ВС РФ поразили аккумуляторный парк хранения энергии в Киевской области

Российские военные в ночь на 6 ноября нанесли новые удары беспилотниками по объектам энергетики Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в результате атаки в Белой Церкви Киевской области поражен аккумуляторный парк хранения энергии, который обеспечивал электричеством объекты военно-промышленного комплекса Украины.

В порту Одессы нанесен удар по сухогрузу, доставлявшему на Украину грузы двойного назначения.

Ранее Минобороны сообщило об авиаударе по электроподстанции в районе города Сумы. Применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Военное ведомство опубликовало кадры удара.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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