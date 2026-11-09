Российская армия освободила Васильковое в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль село Васильковое в Запорожской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое Запорожской области», – говорится в сообщении. Также российские бойцы поразили живую силы и технику ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы, Подгавриловка Днепропетровской области, Таврийское, Новорозовка и Новониколаевка Запорожской области.

Обновлено. В Минобороны отметили, что взятие Василькового позволило перекрыть маршруты снабжения и пути подхода резервов ВСУ в районе Барвиновки в Запорожской области и создало условия для дальнейшего продвижения штурмовиков группировки «Восток» на этом направлении. Операцию по освобождению села провели штурмовые подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии. В ходе боев военнослужащие преодолели подготовленную оборону ВСУ и установили контроль над районом площадью до 9,5 кв км, включая Васильковое, заявили в ведомстве.

Группировки войск ВС РФ на других направлениях в зоне СВО за прошедшие сутки улучшили свое положение и заняли более выгодные позиции.

В частности, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и ударили по противнику в районах населенных пунктов Избицкое, Рубежное, Металловка, Веселое, Колодезное и Липцы Харьковской области. В Сумской области атакованы силы ВСУ в районах Путивля, Вакаловщины и города Сумы.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение неприятелю в районах населенных пунктов Студенок, Березовка, Изюм Харьковской области, Волчий Яр, Ильичовка и Маяки в ДНР.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по ВСУ в районах Дружковки, Краматорска, Славянска, Николаевки, Красного Молочара и Райгородка в ДНР.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и атаковала противника в районах населенных пунктов Яковлевка, Роганское, Золотые Пруды, Криницы, Новопавловка, Каменка, Веровка и Криворожье в ДНР.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю и поразили силы ВСУ у Григоровки, Преображенки, Кушугума и Юрковки Запорожской области.

Тем временем авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству БПЛА, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137 районах.

Силы ПВО сбили в зоне спецоперации 680 беспилотников самолетного типа и два реактивных снаряда системы HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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