Армия России нанесла удар по судну с военным грузом ВСУ

Российские Вооруженные силы атаковали в Черном море сухогруз, перевозивший военное имущество для украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз» с вооружением и военным имуществом для Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства

В МО уточнили, что удары наносились беспилотниками, а целью атак были суда с военным имуществом и грузами двойного назначения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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