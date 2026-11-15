Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации

Российская армия продолжает наступать в зоне спецоперации по всем направлениям, продвигаясь в глубину обороны противника. О ситуации на фронте сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Харьковской области в районах Березников, Новоселовки, Плоского, Садовода и Хатнего. В Сумской области поражены формирования ВСУ в районах населенных пунктов Битица, Вакаловщина, Кровное, Лужки, Токари и Штеповка.

Западная группировка войск продвинулась в районах населенных пунктов Малиновки, Моначиновки Харьковской области, Брусовки, Карповки и Райгородка Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Дружковки, Клинового, Краматорска, Николаевки, Ореховатки и Славянска в ДНР.

Центральная группировка войск продолжает ведение активных наступательных действий и бьет по силам врага в районах населенных пунктов Веровка, Голубовка, Михайловка, Новодонецкое, Новопавловка, Сергеевка, Старорайское, Урицкое и Яковлевка в ДНР.

Восточная группировка войск продвигается в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Покровское Днепропетровской области, Васиновка, Желтая Круча и Одаровка Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Вольноандреевка, Кушугум, Наталовка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Авиация, артиллерия, ударные БПЛА, ракетные войска ВС РФ за сутки нанесли поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства дронов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах.

Средства ПВО за тот же период перехватили три авиабомбы, снаряд HIMARS и 1065 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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