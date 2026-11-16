ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту – Аксенов

Крымский мост стал целью для атаки ВСУ.

Как сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено примерно до середины текущего дня.

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб. Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом «Кавказ» можно узнать, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62», – сообщил Аксенов в социальных сетях.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле и попросил доверять только информации из официальных источников.

Симферополь, Елена Васильева