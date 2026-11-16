На Украине сухогруз и локомотив попали под удар российских дронов

Российские силы продолжают атаки на объекты на Украине, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ», – говорится в сообщении.

В результате удара поражено морское судно типа «сухогруз» на переходе морем, доставлявшее в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ.

Кроме того, атакован железнодорожный локомотив в районе станции «Запорожье», используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения боевиков.

Москва, Зоя Осколкова