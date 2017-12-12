В Новом Уренгое нашли виновных в скандале с гимназистом в бундестаге

В Новом Уренгое завершились проверки, инициированные депутатом Законодательного собрания ЯНАО Еленой Кукушкиной, которая возмутилась скандальным выступлением ученика местной гимназии в бундестаге с докладом о «невинно погибших» фашистах на территории Советского союза во время Второй мировой войны.

Служебное расследование провели сотрудники департамента образования администрации Нового Уренгоя. Они выявили ряд нарушений в работе гимназии при организации поездки школьников в Германию и подготовке их выступлений. Проверка показала, что для поездки учитель немецкого языка отобрал четырех гимназистов 10-11 классов, имеющих высокие результаты обучения по истории и немецкому языку.

Директору образовательного учреждения вменяют то, что был нарушен порядок взаимодействия с администрацией Нового Уренгоя по вопросу поездки школьников в Германию, что повлекло за собой бесконтрольное участие в официальном мероприятии. Директору по итогам проверки объявлен выговор

Но основную вину за скандальный доклад гимназиста в бундестаге возложили на учителя немецкого языка, заместителя директора по учебно-воспитательной работе администрации гимназии Л.В. Кононенко. Проверка показала, что фактически выступления старшеклассников были подготовлены на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной немецкой стороной, что не соответствует положению о научном обществе гимназистов, которое было утвержден руководством гимназии в 2016 году.

«Таким образом, по итогам проверки выявлены нарушения в работе заместителя директора по учебно-воспитательной работе – учителя немецкого языка, администрации гимназии. Учитель принял самостоятельное решение о подготовке докладов, без участия учителей истории и осуществлял личную переписку с организаторами поездки школьников», – следует из материалов проверки.

На основании расследования чиновники департамента образования администрации города поручили директору гимназии разработать рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя по учебно-воспитательной работе Кононенко Л.В. От руководителя образовательного учреждения также потребовали до 25 декабря 2017 года подготовить акты по организации проектной деятельности и реализации международного обмена школьниками между гимназиями Нового Уренгоя и Касселя (Германия), усилить контроль за взаимодействием должностных лиц гимназии при сопровождении участников международных выездных мероприятий, отчитываться об участии в международных мероприятиях.

В итоге получается, что скандальную речь подготовил не гимназист, который, как показала проверка, увлекается историей и чтит память воевавшего на северо-западном фронте прадеда, а учитель немецкого языка. Сделала она это не проконсультировавшись с учителями истории и руководством гимназии на основании информации, предоставленной немецкой стороной.

Как писал «Новый День», в середине ноября в соцсетях была опубликована запись выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге. Подросток рассказывал о немецком солдате, который принимал участие в Сталинградской битве. По словам мальчика, он изучил биографию военнослужащего из открытых источников. Солдат, как рассказал юноша, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как «умер от тяжелых условий плена». Кроме того, школьник посетил «захоронения солдат вермахта» вблизи города Копейск, где, по его словам, «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Документы об итогах проверки опубликовал на своей странице в Facebook журналист Ростислав Журавлев.

Новый Уренгой, Иван Гридин

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