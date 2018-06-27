В Ноябрьске ещё один высокопоставленный нефтяник стал фигурантом уголовного дела

В Ноябрьске ещё один известный нефтяник, депутат городской думы, стал фигурантом расследования. По данным агентства «Новый День», речь идёт об Андрее Павлюке. Он занимает пост заместителя директора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ННГ).

По данным агентства, силовики нашли «серые» финансовые схемы в «дочерней» организации «ННГ», которую он возглавляет. Расследование может быть связано с делом бывшего директора предприятия ТЭК Павла Крюкова.

27 июня 2018 года следственный комитет Ямала опубликовал информацию о налоговых махинациях в одной из компаний округа. Как сообщили силовики, руководитель структуры заключил субподрядные договоры с фирмой-однодневкой. Компания-подрядчик фактически никакой деятельности не производила, налоги не платила. Таким образом руководитель заказчика уклонился от уплаты налогов на прибыль организации и НДС. Ущерб бюджету составил около 35 млн рублей.

Манипуляции производились в период 2015-2016 годов. В отношении руководителя заказчика было возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере». Но позднее его прекратили, так как директор возместил ущерб.

В СУ СК Ямала не раскрывают фигурантов дела. В пресс-службе управления МВД Ямала, которое также занималось материалами расследования, отказались комментировать информацию.

По данным источника агентства «Новый День», знакомого с ситуацией, речь идёт о спортивной общественной организации «Газпром нефть» Ноябрьска. В городе она также известна как мотоклуб. Там же, кстати, работает и ещё один известный политик – глава города Ноябрьска Владимир Андреев – в данный момент он находится в отпуске в другом регионе. Его коллега Андрей Павлюк возглавляет структуру в качестве президента. Учредителем организации явялется профсоюз «Газпромнефть ННГ».

По версии инсайдера, спортивная организация могла использоваться нефтяниками как «серая касса». «Судя по всему, целью было не хищение средств или уклонение от уплаты налогов, а получение «свободных» средств, которые можно направить на неофициальные расходы», – сказал собеседник агентства «Новый День».

Финансовые нарушения в мотоклубе могли вскрыться во время масштабного расследования уголовного дела в отношении экс-главы «Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. Последнего, напомним, подозревают в получении взятки. Расследование в отношении него ещё не окончено.

К сожалению, получить комментарии в компании «Газпромнефть» от Андрея Павлюка или других лиц не удалось – по телефону приёмной никто не взял трубку. В пресс-службе компании пояснили, что спортивная организация – это обособленное подразделение, комментировать их работу в пресс-службе НГГ не могут. И это несмотря на то, что директор спортивного общества занимает пост заместителя руководителя «Ноябрьскнефтегаз».

Не удалось дозвониться и в саму спортивную организацию – телефон, обнаруженный в открытых источниках, оказался недействующим.

Ноябрьск, служба информации

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