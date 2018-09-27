Новый сенатор Зленко рассказала, когда Матвиенко приедет на Ямал

Новый сенатор от Ямала Елена Зленко рассказала, как прошла встреча с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. На ней, напомним, также присутствовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Елена Зленко сообщила, что встреча была достаточно длинной. Парламентарий поделилась своими впечатлениями в рамках очередного заседания окружной думы, где она слагала полномочия – 27 сентября 2018 года.

«Мы были 25 минут у председателя Совфеда. Мы рассказали обо всех грандиозных проектах Ямала, расстелили перед ней карту, где был отмечен Северный широтный ход, автомобильные дороги, мост через Обь. Она задавала очень предметные вопросы по составу участников концессии, по объёму инвестиций. Валентина Матвиенко отметила, что, наверное, только молодость позволяет ставить себе в план такие проекты – дерзновенные, грандиозные, масштабные. И сказала, что, наверное, у вас это получится, как у самого молодого губернатора. Возможно, она приедет на какой-то торжественный повод на Ямал – запуск месторождения или очереди какого-то проекта. Мы увидели огромный интерес третьего лица в государстве к тому, что происходит на Ямале», – рассказала г-жа Зленко.

Она также обещала привезти сенаторов на Ямал, чтобы показать им, как работают депутаты и чиновники автономного округа.

Новый ямальский сенатор от исполнительной власти рассказала, что будет работать в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. «Мне поступили предложения от комитета по соцполитике и экономической политике. Но уже есть выбор. У меня головокружение от того количества предложений о работе», – поделилась впечатлениями сенатор.

Она также рассказала о том, что будет курировать вместе с коллегами из Госдумы поправки в закон об автомобильных дорогах, который разрешает строить платные трассы на Крайнем Севере без альтернативы в виде бесплатных дорог. О нём агентство «Новый день» подробно рассказывало ранее. А также его комментировала сама г-жа Зленко в беседе с агентством.

Зленко заняла место Юрия Неёлова, полномочия которого прекратились в тот момент, когда с поста губернатора ушёл Дмитрий Кобылкин, назначивший его сенатором.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.09.18

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