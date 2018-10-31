Креативные жители делают Ямал ярче: спецпроект РИА «Новый День» о приполярном регионе (ФОТО)

Ямало-Ненецкий автономный округ – регион, большая часть которого находится за полярным кругом. Это край с суровым климатом, малым количеством солнца, небогатой флорой. Но это не значит, что ямальские города и поселки серые и скучные – северяне делают их яркими, а жизнь в регионе разнообразной и интересной. Как преображается Ямал руками его жителей – в новом спецпроекте РИА «Новый День».

Ямальцы в городах и отдаленных населенных пунктах воплощают идеи, которые не всегда доступны даже на «большой земле». Здесь сплавляются по рекам, прыгают с парашютом, устраивают спектакли с участием людей с особенностями здоровья, открывают мастерские для детей и их родителей, раскрашивают здания, создают уголки отдыха. Идей у населения очень много – шестой год подряд самые креативные наработки воплощаются в жизнь благодаря грантовой поддержке ООО «Газпром добыча Надым». За это время был реализован 21 проект в восьми населенных пунктах.

Совместно с газовиками РИА «Новый День» показывает, что могут придумать жители для того, чтобы родные места стали лучше – по доступности физкультуры и спорта, в экологии, в культурной жизни. География грантовой поддержки расширяется, ямальцы могут предлагать свои идеи и рассчитывать на финансирование. В этом проекте мы собрали истории уже воплощенных проектов в фотографиях «с мест событий».

Спецпроект «Это Ямал: 21 способ сделать жизнь лучше»

ЯНАО, Служба информации

ЯНАО. Другие новости 31.10.18

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