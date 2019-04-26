Депутат Когалыма претендует на место «нефтяного генерала»

На праймериз «Единой России» для участия в довыборах в думу ХМАО пока заявились три человека. Речь идет о когалымском одномандатном округе. Таковы данные на 26 апреля 2019 года – до конца срока приема заявок от желающих осталось три дня (документы принимают до 1 мая 2019 года).

Среди зарегистрированных участников предварительного голосования – два человека, имеющие отношение к компании «Лукойл». Это Андрей Ковальский – председатель профкома «Когалымнефегаз», депутат гордумы Когалыма, и Альберт Егоров – начальник отдела маркетинга «Лукойл ЭПУ Сервис». Кроме того, за поддержку партии в довыборах будет бороться Екатерина Брянская – инженер соцпрограмм «Центр научно исследовательских и производственных работ». Сами праймериз состоятся 26 мая 2019 года. По их итогам партия выберет кандидата, которого выдвинет на осенних выборах.

Мандат депутата в думе ХМАО стал вакантен после того, как досрочно сложил полномочия депутат Сергей Кочкуров – вице-президент «Лукойл». Г-н Кочкуров трудился на посту гендиректора компании «Лукойл-Западная Сибирь», когда ему предложили повышение, он сложил полномочия окружного депутата.

Пока неясно, будет ли участвовать в праймериз и в выборах его сменщик – новый глава компании «Лукойл Западная Сибирь» Владислав Зубарев.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 26.04.19

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