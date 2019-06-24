Депутаты Ямала реформируют систему выборов: в четырех районах внедрят конкурсы для глав

Депутаты Ямала продолжают реформу системы выборов мэров в округе. Сегодня группа парламентариев внесла в Заксобрание законопроект, согласно которому в четырех районах будет внедрена система профессиональных конкурсов для глав (речь о Ямальском, Шурышкарском Тазовском и Красноселькупском районах).

«Нужны опытные и активные руководители – те самые «крепкие хозяйственники». Мы считаем, что система профессионального конкурса поможет найти таких руководителей», – написал в своем Instagram вице-спикер, единоросс Виктор Казарин.

По его словам, нововведение позволит сделать управленческий процесс более оперативным – глав, которые не будут справляться с поставленными задачами, можно будет заменить более ответственными руководителями.

Законопроект не только повысит качество управления муниципальными образованиями, но и сохранит округу существенный объем средств, – говорит единоросс. Так, выборы в одном только Ямальском районе обходятся в 25 млн рублей. Кроме этого, отмена прямых выборов глав МО усилит оптимизацию штата чиновников. Ранее источник в правительстве ЯНАО сообщил «Новому Дню», что слияние мэрии Надыма и Надымского района и аналогичная реформа в Пуровском районе позволили сэкономить 150 и 115 млн рублей соответственно только на оптимизации.

Все сэкономленные средства пойдут на повышение комфорта уровня жизни в округе, – отметил Казарин. Он также уточнил, что законопроект касается только глав муниципальных образований. Прямые выборы останутся в 40 населенных пунктах Ямала – сельских глав ямальцы будут выбирать самостоятельно.

Система профессиональных конкурсов для глав уже действует в трех районах ЯНАО: Пуровском, Приуральском и Надымском. Местные руководители говорят, что она эффективна.

«Практика профессиональных конкурсов реализуется в районе с 2015 года и показала себя достаточно успешно. Возрос уровень ответственности должностного лица, более четко выполняются задачи», – считает председатель районной думы Надымского района Анатолий Писаренко.

«На мой взгляд, модель выборов на муниципальном уровне не так важна, сколько важна ценность политических институтов, считает политолог Евгений Забродин. – В некоторых странах классических демократий нет прямых выборов на разных уровнях власти, во Франции не выбирают префектов провинций, в США, Великобритании и Германии не выбирают напрямую глав исполнительной власти, но сила институтов сохраняет эти страны в рамках демократических процедур и демократического управления».

По словам политолога, в случае отмены прямых выборов глав муниципалитетов второго уровня, вырастает роль районных дум, которые будут непосредственно избирать главу района или города.

«Когда мы говорим о демократии, чаще всего мы говорим об ответственности глав перед населением. Важно сформировать такую думу, которая будет спрашивать с этого главы как работодатель с работника. Такие представительные органы власти можно получить только в том случае, если действительно активно будет работать оппозиция – а вот с этим на Ямале реальная проблема», – подводит итог Забродин.

Стоит отметить, что представители фракции КПРФ в Заксобрании Ямала уже заявили, что будут голосовать против нового законопроекта. «Мы считаем, что все выборы должны быть прямыми. В том числе – выборы губернатора», – сказала «Новому Дню» Елена Кукушкина.

Напомним, слияние сельских управ и районных администраций и отмену прямых выборов мэров губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал еще в начале апреля. Реформа «забуксовала» только в Тазовском районе – глава поселка Омпа Яптунай выступил резко против оптимизации.

Салехард, служба информации

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