В Ноябрьске в гараже нашли застреленного мужчину

В Ноябрьске в гараже нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Погибшего обнаружили утром 20 июля 2019 года в поселке УТДС. По предварительной версии, к смерти непричастны третьи лица, это решение самого погибшего.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СК ЯНАО, сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы исключить преступление – доведение до самоубийства.

По предварительной версии, у мужчины была длительная тяжелая болезнь. Погибший – 1955 года рождения.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 22.07.19

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