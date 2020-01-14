Для ямальцев оборудуют 30 крещенских купелей

На территории Ямала для крещенских купаний планируют оборудовать 30 купелей. По прогнозам регионального МЧС, в этом году в прорубь готовы окунуться 15 тысяч человек. Это больше, чем в 2019 году.

Как уточнили в МЧС округа, за безопасность ямальцев будут отвечать 475 человек и 119 единиц специальной техники. В том числе, крещенские купания будут проходить под контролем спасателей, медиков, сотрудников полиции и инспекторов ГИМС.

Для жителей Салехарда купели будут готовы на реке Полябта, вблизи лодочной станции. Также здесь разместят полынью для набора освященной воды, палатки для переодевания и автобус с горячим чаем и выпечкой. Без купаний в ледяной воде 19 января останутся поселок Ямбург и село Ратта.

В 2019 году 12 тыс 125 ямальцев стали участниками традиционных купаний на Крещение.

Салехард, служба информации

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