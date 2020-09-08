На Ямале пытаются равномерно распределить потоки избирателей на выборах в региональный парламент

В распоряжение «Нового Дня» попал скриншот от одного из жителей Ноябрьска о призыве работодателя явиться на избирательный участок в дни голосования. Аналогичные сообщения уже появились во внутрикорпоративных чатах некоторых учреждений.

Подобные сообщения вызвали острую полемику, мнения разделились. Одни подтверждают тезис, что это «работа по накатанной», другие предполагают, что работодатель таким образом пытается обеспечить реализацию прав граждан. К тому же, якобы в рабочее время люди это сделают охотнее.

«Голосование в 3 дня для безопасности в период COVID-19. Задача перед местными властями, на самом деле, сложная. Необходимо разводить потоки, желающих проголосовать и не допускать существенной концентрации. Если рассылка не является фейком, то приглашение работодателей на участки вполне объяснимый процесс», – комментирует источник в администрации Ноябрьска.

На недавнем голосовании во вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ явка, напомним, составила 80,76%.

Накануне известный правозащитник, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, прибывший из Москвы, сообщил журналистам: важно, чтобы со стороны работодателя не было давления на работников. В тоже время может быть превратно истолковано желание работодателя составить некий график голосования, который позволит сделать волеизъявление не в ущерб производственным процессам.

Напомним, 11,12 и 13 сентября жители Ямала будут голосовать за новый состав регионального заксобраня. Выборы должны были состояться 13 сентября, но из-за пандемии коронавируса выборный процесс было решено растянуть на три дня.

Салехард, Дарья Котова

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