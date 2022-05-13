На Ямале более трёх тонн топлива разлилось в результате ЧП на вертолётной площадке

Более 3 тонн керосина разлилось на вертолётной площадке Яр-Сале в результате ЧП. Инцидент произошёл 12 мая 2022 года. Транспортная прокуратура проводит проверку.

«12 мая 2022 года в вечернее время возле вертолётной площадки авиакомпании «Ямал» произошёл розлив авиационного керосина более 3 тонн из резервуара ГСМ. Предварительная причина – обрыв запорной арматуры. Проведена обработка загрязнённого участка сорбентом и удаление топлива. Площадь загрязнения составила 0,13 гектара. Работы по ликвидации завершены», – рассказали в надзорной инстанции.

Яр-Сале, Наталья Ефремова

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